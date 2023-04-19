بعث وزير الصحة العامة والوقاية في جمهورية تشاد د.عبدالمجيد عبدالرحيم محمد برسالة شكر وتقدير إلى الرئيس التنفيذي في نماء الخيرية بجمعية الإصلاح الاجتماعي سعد العتيبي، وذلك عقب القافلة الطبية التي سيرتها «نماء» في جمهورية تشاد التي استهدفت الضعفاء والمساكين الذين يعانون من فقدان البصر، ولم تسمح لهم الظروف المادية الصعبة بالذهاب إلى المستشفيات المتخصصة في علاج العيون. وأكد الرئيس التنفيذي لنماء الخيرية سعد العتيبي حرص نماء الخيرية على إرساء دعائم الشراكة مع الحكومات والمؤسسات الخيرية والإنسانية، مشيدا في الوقت ذاته بجهود وزارتي الخارجية والشؤون الكويتية، وذلك لتيسير مثل هذه المشروعات في الدول التي تعمل فيها نماء الخيرية.