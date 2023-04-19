

مفرح الشمري



المتابع للبرامج الرمضانية التي تعرض على الشاشات المحلية والعربية يشد انتباهه برنامج «مع بوشعيل» على شاشة تلفزيون «الراي» الذي يواصل نجاحاته الكبيرة للموسم الثاني مع توالي مشاركة ضيوفه من نجوم الفن والسياسة والإعلام والتجارة والمجتمع على مستوى الوطن العربي.



الشعبية التي يحظى بها مقدم البرنامج «نبض الكويت» المطرب القدير نبيل شعيل سبب آخر لتفوق هذا البرنامج الحواري الذي يعتبر من برامج «النايت شو» المميزة التي فرضت نفسها في صدارة قائمة اختيارات المشاهدة والتفضيل لدى شرائح واسعة جدا من المشاهدين.



البرنامج بمنزلة «استجواب» من شكل آخر يقوم به «بوشعيل» في محاورة ضيوفه كل في مجاله بعفوية وصدق وحب، ليستمع بعد ذلك المشاهد بأجوبة ضيوف البرنامج العفوية ايضا ومن دون تصنع او تكلف.



برنامج «مع بوشعيل» في نسخته الثانية هو الأكثر تميزا بين البرامج الكويتية هذا الموسم ويثبت ان «نبض الكويت» المطرب القدير نبيل شعيل يمتلك الموهبة لأن يكون من اشهر مقدمي اللقاءات الحوارية التي تحرص القنوات الفضائية على ان تكون ضمن دوراتها البرامجية، وقد أصاب تلفزيون «الراي» في تجديد تعاونه مع «نبض الكويت»، وشكرا لـ«بوشعيل» على هذه الخلطة الجميلة من الضيوف النجوم خليجيا وعربيا، والشكر موصول لفريق عمله المخرج حاتم حسام الدين والمعدين صالح الدويخ وعلي شويطر على هذا التميز شكلا ومضمونا.