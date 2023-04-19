

عبدالحميد الخطيب



تواصل فرقة «ميامي» جدول اعمالها الغنائية للفترة المقبلة، حيث تستعد لإحياء حفل ضخم يوم 12 مايو المقبل في قاعة «الأرينا» بمجمع 360، وذلك بمشاركة النجم تامر حسني، حيث من المتوقع أن يقدم أعضاؤها خالد الرندي ومشعل ليلي وطارق محمد باقة متنوعة من أغانيهم المعروفة والتي تلبي جميع رغبات الجمهور، ومنها «يا حلوكم» و«فيكم طرب» و«شيلوها شيله» و«صبوحة» و«الليلة» و«غرامك شي عجيب» و«عاشوا» و«بستانس» و«عمري انا» و«اشلون انساك» وغيرها، بجانب العديد من المفاجآت التي تنتظر محبي «ميامي» في هذه الأمسية المنتظرة.



ومن المتوقع ان يشدو تامر بمجموعة منتقاة من أعماله الشهيرة التي تحقق اصداء واسعة ونجاحا كبيرا في كل أنحاء الوطن العربي، مثل «حلو المكان»، «يا أنا يا مفيش»، «عيش بشوقك»، «ناسيني ليه»، و«كل مرة».



الجدير بالذكر ان فرقة «ميامي» طرحت خلال الفترة الماضية عبر قناتها على «يوتيوب» أغنية بعنوان «إي نعم أغار»، من كلمات مشرف العتابي، ألحان وغناء النجم خالد الرندي، توزيع عادل الفرحان، مكس وماستر جاسم محمد، وإخراج يعرب بورحمة، وتحظى الأغنية بنسب استماع عالية، كما أحيت الفرقة حفلا ضخما في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن أنشطة مهرجان «دار الزين» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي بالتعاون مع بلدية مدينة العين، وسط حضور جماهيري حاشد.