

القاهرة - محمد صلاح



عوض عدد من نجوم ونجمات الفن غيابهم عن الاعمال الدرامية في موسم رمضان الحالي بالظهور في عدد قليل جدا من المشاهد ضيوف شرف في بعض المسلسلات مجاملة لزملائهم أو إعجابا بالعمل الفني، والطريف انهم خطفوا الأنظار بظهورهم اللافت والمميز ضمن أحداث هذه الحلقات.



ومسلسل «الكبير أوي 7» للفنان أحمد مكي هو ابرز الاعمال الدرامية التي جذبت نجوما للظهور ضيوف شرف منهم الفنانة اللبنانية نور التي ظهرت في الحلقات الأولى طبيبة متخصصة في العلاقات العاطفية، وآيتن عامر برزت أيضا من خلال الظهور في شخصية «شروق» التي تخدع رواد مواقع التواصل من أجل الشهرة، وقدمت مشاهدها بطريقة كوميدية، وهو ما جعل الجمهور يتفاعل معها ومع ظهورها الخاطف في موسم رمضان، وكان لنجوم الكرة دور في إحدى الحلقات وهم «محمد بركات، محمد زيدان، سيد معوض، محمد عبدالمنصف، جدو»، حيث لعبوا مباراة ودية مع فريق «المزاريطة».



وواصل الفنان أحمد السقا ظهوره المميز ضيف شرف في الأعمال الفنية بشخصيته الحقيقية في المسلسل، ولاقى ظهور الفنان علاء مرسي في مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» تفاعلا كبيرا من الجمهور، خاصة بسبب أدائه الكوميدي في مشاهده القليلة بالعمل، وأكمل ظهوره المميز في المسلسلات بالتواجد في إحدى حلقات مسلسل «الكبير أوي 7»، رغم قيام البعض بانتقاده بشدة وخروجه عن النص على صفحته الشخصية، ورد مرسى عليه بشكل عنيف.



أما الفنان بيومي فؤاد فتواجد في الحلقات الأولى في مسلسل «جعفر العمدة» في دور والد زينة، وظهر كذلك في الحلقات الأولى في مسلسل «1000 حمدالله ع السلامة» مع يسرا، ومسلسل «جت سليمة» مع دنيا سمير غانم.



وسعى الكثير من النجوم للتواجد ولو بمشهد واحد في مسلسل «الكتيبة 101» منهم محمد رجب وكريم فهمي وأحمد صلاح حسني.