

ما العلامات غير الاعتيادية التي قد يعني ظهورها أنك عرضة لخطر أمراض القلب؟



يضع البروفيسور ألون ديفيز، وهو جراح الأوعية الدموية وقائد التجارب السريرية في Revitive Circulation Booster، خمس علامات غير متوقعة لضعف الدورة الدموية.



القدم الباردة والخدر على مدار السنة: أوضح ديفيز: «إذا كان باقي جسدك دافئا ولكن القدمين لاتزالان باردتين أو إذا كنت تعاني من الألم في نفس الوقت، فإن المشكلة هي ضعف الدورة الدموية». وفي الواقع، يعد نقص تدفق الدم إلى الساقين سببا شائعا لبرودة القدمين. وبينما قد يعاني البعض من الألم الناجم عن ضعف الدورة الدموية، فإن البعض الآخر قد يعاني من الخدر، والذي لا يمكن أن يكون مزعجا فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضا مشاكل في التوازن.



الدوخة وفقدان الذاكرة: أشار ديفيز إلى أن الشعور بدوار لسبب غير مفهوم وفقدان التوازن والنسيان، «يمكن أن تكون علامات على ضعف الدورة الدموية، حيث لا يصل الدم الكافي إلى الدماغ. وسيعمل عقلك على تقليص وظائف معينة مثل الذاكرة والتوازن».



تساقط الشعر في الأطراف السفلية: يقول إن تساقط الشعر غير المقصود في الساقين والقدمين قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، موضحا: «نقص الدم في الساقين يعني أن بصيلات الشعر لن تحصل على ما يكفي من الغذاء وستموت في النهاية. وهذا أكثر وضوحا عند الرجال. وهذا النقص في تدفق الدم إلى الساقين يمكن أن يتصاعد بسرعة إلى أعراض أكثر خطورة».



القرحة: أوضح ديفيز: «ضعف الدورة الدموية يعني أن الشرايين المسدودة تقلل كمية الدم التي تصل إلى الساقين، ما قد يؤدي إلى قرح غير قابلة للشفاء. وغالبا ما تحدث هذه القروح المفتوحة في أسفل الساق مع ظهور بعضها دون أي ألم، ما يعني أن الكثيرين يعتبرونها غير ضارة. ويجب عدم تجاهل أي قرحة متكررة أو قرحة لا تلتئم ويجب معالجتها لتجنب العدوى والمضاعفات الأخرى».



معدة مضطربة: قال د.ديفيز: «هل تعاني من ألم في البطن وإسهال ودم؟ قد لا يكون هذا بسبب شيء أكلته. على الرغم من ندرته الشديدة، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على ضعف الدورة الدموية». وأضاف: «كما هو الحال مع جميع الأعضاء الحيوية، تحتاج معدتك إلى تدفق الدم الغني بالأوكسجين لتعمل بشكل صحيح. ويمكن أن يؤدي فشل الأعضاء بسبب تقييد تدفق الدم إلى مشاكل في الجهاز الهضمي وقلة الشهية بسبب تباطؤ عملية التمثيل الغذائي».

المصدر: «إكسبريس»