أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأميركية أن النفط الخام المخزن في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة انخفض 1.58 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاما بسبب بيع نفط من مخزون الطوارئ بموجب تفويض.



وانخفضت المخزونات في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 368 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 14 أبريل الجاري، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 1983، وفقا لبيانات وزارة الطاقة وإدارة معلومات الطاقة.



وباعت إدارة الرئيس جو بايدن 26 مليون برميل من الخام من الاحتياطي هذا العام، وذلك بموجب تفويض بالسحب من الكونغرس في السنوات السابقة. وعلى صعيد أسعار النفط الخام، فقد عادت للارتفاع في تعاملات أمس، بعد انخفاضها 2% في الجلسة السابقة، بالتزامن مع بيانات اقتصادية صينية تؤشر إلى تعاف اقتصادي.



وخلال جلسة تعاملات أمس، ارتفع خام برنت عند 85.06 دولارا للبرميل بنسبة 0.30% ما يعادل 35 سنتا، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 26 سنتا بنسبة 0.32% إلى 81.09 دولارا للبرميل. وتراجعت الأسعار يوم الاثنين الماضي مع ارتفاع الدولار وسط توقعات باحتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برفع الفائدة في مايو المقبل، الأمر الذي من شأنه أن يقوض آمال التعافي الاقتصادي.



وأظهرت بيانات رسمية أمس، أن الاقتصاد الصيني سجل نموا بأعلى من المتوقع في الربع الأول بلغ 4.5% على أساس سنوي، بدعم من تحرك صانعي السياسات لتعزيز النمو بعد إلغاء القيود الصارمة لمكافحة كوفيد-19 في ديسمبر.



وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن يشكل ارتفاع الطلب القادم من الصين الجانب الأكبر من إجمالي نمو الطلب لعام 2023، لكنها حذرت من أن التخفيضات التي أعلنها منتجو «أوپيك+» قد تفاقم عجز إمدادات النفط المتوقع في النصف الثاني من العام وقد تلحق ضررا بالمستهلكين وبتعافي الاقتصاد العالمي.



وفي سياق آخر، قال كبير الاقتصاديين في بريتش بتروليوم «بي.بي» سبنسر ديل، إنه من المرجح أن تشهد سوق النفط العالمية ضعفا في المعروض خلال النصف الثاني من عام 2023 بعد أحدث قرار لـ «أوپيك+» بخفض الإنتاج.



وأشار ديل في مؤتمر صحافي إلى احتمال أن تعاني أسواق النفط من شح الإمدادات بعض الشيء في حال تعافي طلب الصين على النفط واقتصادها بشكل عام.



ولفتت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوپيك» إلى مخاطر تراجع الطلب على النفط في الصيف، ويعود ذلك جزئيا إلى التخفيضات المفاجئة للإنتاج المستهدف التي أعلنها منتجو «أوپيك+» في الثاني من أبريل، على الرغم من أن المنظمة أبقت على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2023.