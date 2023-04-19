

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد انه من المقرر رسميا بدء تشغيل وحدة تقطير الخام الثالثة في مصفاة الزور، التي تبلغ تكلفتها 16 مليار دولار، بحلول شهر يونيو المقبل، لكنها قد تتأخر بسبب مشاكل فنية، وفقا لمصادر صناعية.



وأعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) عن بدء تشغيل أول وحدة من ثلاث وحدات في المصفاة في نوفمبر من العام الماضي.



وفي ذلك الوقت، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة كيبك وليد البدر إن المصفاة توفر وقودا عالي الجودة بما يتماشى مع المعايير البيئية التي تلبي متطلبات الطاقة المحلية، ولكن المشروع واجه مشاكل ونكسات كبيرة خلال مرحلة التشغيل.



وتحدثت تقارير في وقت سابق من هذا الشهر عن إغلاق واحدة من وحدتي تكرير النفط الخام اللتين بدأتا بالفعل عملياتهما بسبب مشاكل فنية.



وعندما يتم تشغيل مصفاة الزور بالكامل، والمقرر أن تصبح واحدة من أكبر مصافي النفط من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ستنتج بشكل أساسي البنزين والديزل والكيروسين وفقا لمعايير الانبعاثات الأوروبية (يورو5).



ويتكون المشروع من خمس مجموعات عمل رئيسية يتم تنفيذها وفقا لنظام الهندسة والتوريد والبناء (EPC)، وقد ارسيت هذه العقود خلال النصف الثاني من عام 2015، حيث بدأ المقاولون العمل في نهاية ذلك العام على تنفيذ الحزم الخاصة بهم.



وفي حين تم انجاز الأعمال الميكانيكية في المصفاة في عام 2021، إلا انه خلال مرحلة التشغيل أدت جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذت للحد من انتشار الفيروس للتأثير سلبا على تحقيق تقدم في تنفيذ المشروع.