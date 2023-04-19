

محمود عيسى



ذكرت مجلة ميد ان مجموعة سباروز الهندسية البريطانية للنفط والغاز فازت للمرة الأولى بعقد يخولها العمل مع شركة نفط الكويت.



ويشمل نطاق العمل المنصوص عليه في العقد صيانة وتوفير شهادات المطابقة لأجهزة الحفر البرية.



وأضافت مجلة ميد ان مجموعة سباروز هي أول شركة تحصل على عقود صيانة من هذا النوع في الكويت، باستثناء الشركات المصنعة للمعدات الأصلية.



وقالت الشركة في بيانها ستكون شركة سباروز مسؤولة عن خدمة مجموعة من معدات الحفر المهمة بما فيها مضخات الطين، وروافع الحفر الحديدية، ومنصات العرض، والمحركات العلوية والمعدات الأخرى لضمان سلامة الحفارات للعودة إلى الحقل.



وأضافت: في ضوء إعادة تنشيط صناعة النفط والغاز في الكويت بعد فترة الركود السابقة التي مرت بها، فإن نحو 100 منصة حفر ستنضم إلى الأسطول التشغيلي بحلول الربع الثالث من عام 2023، وتتطلب هذه الحفارات الجديدة والقديمة منها على حد سواء، خدمة عالية الجودة وقدرا كبيرا من العمل الذي يجب أن تكلف به الشركات الأصلية الحالية المصنعة للمعدات.