مطمئنون لعدم تأثرنا بوجود أي تأثير جوهري علينا نتيجة أزمات البنوك الأميركية

محفظة استثمارات «الوطني» آمنة وتتركز في أصول عالية الجودة محدودة المخاطر

نتوقع مواصلة تحقيق النمو في أرباح البنك بمعدلات قوية فيما تبقى من عام 2023

أسس القطاع المصرفي الكويتي القوية تعزز موقفه في التعامل مع حالة عدم اليقين

بنوك المنطقة تتمتع بسيولة ورسملة ودعم حكومي أفضل بكثير من نظيراتها العالمية

جودة أصولنا تدعم الاحتفاظ بتكلفة المخاطر عند مستويات جيدة خلال العام الحالي

المتطلبات التنظيمية والرقابية بالسوق الكويتي تتجاوز أفضل الممارسات العالمية

استثمارنا بمصر طويل الأجل وتأثُرنا بتراجع الجنيه طفيف لتنويع إيراداتنا جغرافياً



أوضح نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن البنك نجح خلال الربع الأول في الحفاظ على الأداء الاستثنائي الذي تم تسجيله خلال العام 2022، حيث استمر تحسن أنشطتنا التشغيلية، والنمو القوي للأصول، وزيادة مستويات السيولة، والاحتفاظ بمتانة قاعدة رأس المال.



وأشار الصقر خلال مقابلة مع قناة العربية تعليقا على نتائج المجموعة عن الربع الأول من العام 2023 إلى تحقيق نمو في الإيرادات التشغيلية بنسبة تخطت 18% على أساس سنوي ما يعد عاملا رئيسيا في نمو صافي الأرباح، وذلك بدعم من النمو القوي في صافي دخل الفوائد (26%) والأتعاب والعمولات (19%).



وقال: «نتوقع استمرار نمو الأرباح بمعدلاتها القوية فيما تبقى من 2023 بفضل ما نتمتع به من مركز مالي صلب ورسملة قوية، ومستويات سيولة مريحة»



نهج متحوط



وتعليقا على الزيادة في المخصصات خلال الربع الأول، أوضح الصقر أن بنك الكويت يتبع تاريخيا نهجا متحوطا فيما يتعلق بالمخصصات وأن المجموعة واصلت في الربع الأول اتباع نهج متحفظ في إدارة انكشافاتها الائتمانية أخذا في الاعتبار الأثر الممتد لعدد من العوامل المختلفة في الأسواق التي نعمل بها.



وأضاف: «رغم إدراكنا لحالة عدم اليقين العالمية، لكننا نشعر بالتفاؤل تجاه بقاء تكلفة المخاطر عند مستويات جيدة في 2023، بفضل ما نتمتع به من مستويات جودة أصول قوية».



وأكمل: «أؤكد أيضا أن تنوع نموذج أعمالنا، ومركزنا المالي القوي، ومستويات السيولة المريحة، والتركيز المستمر على إدارة المخاطر يمكننا من التغلب على أي تحديات محتملة قد تفرضها التطورات العالمية»



رقابة صارمة



وبشأن احتمال تعرض القطاع المصرفي الكويتي لأزمات تشابه ما رأيناه في بعض البنوك الأميركية الصغيرة أو بنك كريدي سويس السويسري، استبعد الصقر انتقال الأزمة إلى الكويت حيث يعتبر بنك الكويت المركزي أحد أكثر الهيئات التنظيمية تحفظا بفضل النهج الذي يتبعه والذي أثبت كفاءته أمام العديد من الأزمات التاريخية.



وقال: «تتسم المتطلبات التنظيمية والرقابية في الكويت بالصرامة بل تتجاوز أفضل الممارسات العالمية (بازل والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية)، إضافة إلى ذلك فإنها تحافظ على صرامتها في ظل معظم سيناريوهات اختبار الضغط كما تخضع البنوك الكويتية لإشراف منظم وجيد من بنك الكويت المركزي بغض النظر عن حجمها أو أهميتها النظامية، ما يحد من أي تداعيات جماعية (تأثير ما يعرف بسقوط أحجار الدومينو) في حالة حدوث أزمة».



وأشار إلى أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمعدلات سيولة ورسملة قوية، هذا إلى جانب تخطي معدل كفاية رأس المال للحد الأدنى من المتطلبات الرقابية والمستويات المنخفضة للقروض المتعثرة مقابل ارتفاع مخصصات خسائر الائتمان.



محفظة آمنة



وفيما يخص محفظة استثمارات المجموعة واحتمال تأثرها بالتداعيات العالمية كشف الصقر عن ارتكاز المجموعة في انتقاء الاستثمارات إلى استراتيجية متحفظة بشكل كبير بحيث يتم الانكشاف على أصول عالية الجودة ذات مخاطر محدودة للغاية.



وأشار إلى أن قرابة 60% من محفظة استثمارات البنك عبارة عن استثمارات في أوراق مالية حكومية ذات تصنيف ائتماني مرتفع والتي تتركز في دول الخليج وأن نحو 80% من استثمارات المجموعة في الأوراق المالية مدرجة بقيمتها العادلة، والنسبة الصغيرة المتبقية تتم إعادة تقييمها باستمرار كما أن قيمتها الدفترية تقترب بشكل كبير من قيمتها العادلة.



وأكد أن النسبة الأكبر من المحفظة تتمثل في أوراق مالية مصنفة أصول سائلة عالية الجودة يمكن بيعها وتحويلها إلى سيولة نقدية إذا كانت هناك حاجة لذلك، خاصة في ظل تحوط البنك مقابل مخاطر أسعار الفائدة على تلك السندات عن طريق عقود مبادلة أسعار الفائدة.



وأكمل قائلا: «لذلك نحن مطمئنون تماما من عدم وجود أي تأثير جوهري بشكل غير مباشر قد نتعرض له نتيجة ما يشهده القطاع المصرفي الأميركي».



التنوع يحمينا



وتعليقا على تراجع قيمة الجنيه المصري وتأثير ذلك على أداء البنك هناك، قال الصقر: «تراجع سعر صرف الجنيه يؤثر بالسلب على أرباح الوطني- مصر المقومة بالدولار في ميزانيتنا المجمعة، لكن مساهمتها في أرباح المجموعة طفيفة في ظل التنوع الجغرافي لمصادر إيراداتنا».



لكن الصقر أكد أن استثمارات الوطني في مصر طويلة الأجل وان ما يحدث من انخفاض قيمة الجنيه والتضخم المرتفع ينظر إليها على أنها ظروف استثنائية تشهدها العديد من الأسواق الناشئة حول العالم في الوقت الحالي.



وأضاف: «نخطط لمزيد من التوسع في قطاع التجزئة الذي نرى فيه فرص نمو حيث عدد السكان الكبير ومعدل الشمول المالي المتزايد، معتمدين في ذلك على زيادة استثماراتنا في الخدمات الرقمية».