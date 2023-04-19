

رفض الأمين العام لمنظمة «أوپيك» هيثم الغيص الانتقادات التي وجهتها وكالة الطاقة الدولية في أواخر الأسبوع الماضي بأن تخفيضات الإنتاج الطوعية التي أجرتها دول «أوپيك+» ستؤدي إلى تفاقم التضخم وتسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي.



وقال الغيص في مقابلة حصرية مع «إنيرجي إنتليجنس» إن التخفيضات الطوعية لم تكن جزءا من اتفاقية «أوپيك+» وإن قرار تعديل الإنتاج كإجراء احترازي كان حقا سياديا للدول الأعضاء.



وأشار إلى أن الاستمرار في توجيه النقد الذي لا أساس له من الصحة أمر قد يأتي بنتائج عكسية، وقد يؤدي فقط إلى مزيد من التقلبات وعدم استقرار السوق.



وأكد التحذيرات السابقة من أن نقص الاستثمار في قطاع التنقيب والإنتاج العالمي يمثل أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن الحوار البناء بين الدول المنتجة والمستهلكة ضروري لمواجهة تحديات الطاقة العالمية.