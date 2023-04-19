

وجه بنك الكويت الدولي (KIB) دعوة لعملائه للاستفادة من برنامج الاسترداد النقدي وغيره من المكافآت الأخرى التي يوفرها لهم طوال العام، وخاصة خلال الشهر الفضيل وفترة عيد الفطر المبارك، وتأتي هذه المبادرة تأكيدا على التزام البنك الراسخ بمكافأة عملائه، وذلك عبر تمكينهم من الحصول على استرداد نقدي بنسبة تصل إلى 5% وبقيمة 600 دينار على كل العمليات المحلية والدولية، باستخدام البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع المصدرة من KIB.



ويتوافر برنامج الاسترداد النقدي لكل حاملي بطاقات KIB، عند إنفاق 100 د.ك كحد أدنى، سواء داخل الكويت أو في الخارج، ويمكن للعملاء الاختيار بين مجموعة واسعة من البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع للتمتع بنسبة استرداد نقدي تتراوح بين1 و5%، إضافة إلى العروض الترويجية المتنوعة ونقاط مكافآت السفر، وغيرها الكثير من المزايا المبتكرة التي تنطبق على كل بطاقات KIB المصرفية.



وفي معرض تعقيبه على هذه المبادرة، قال مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد في KIB، عثمان توفيقي: «نحن نسعى دائما إلى مكافأة عملائنا من خلال برنامج الاسترداد النقدي، وخاصة خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، إذ تعتبر تجربة تسوق الاحتياجات الأساسية جزءا مهما من الإنفاق بالنسبة للعائلات، ولهذا، نرى أن الوقت مناسب الآن للاستفادة من برنامج الاسترداد النقدي الذي يعكس حرص البنك على تعزيز تجربة العملاء من خلال توفير حلول مصرفية فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم المتغيرة باستمرار».

وأضاف: «يمكن لكل عملائنا التمتع بمكافآت برنامج الاسترداد النقدي طوال العام، والمتوافر على جميع أنواع بطاقاتنا المصرفية، بما في ذلك بطاقات فيزا إنفينيت وفيزا سيجنتشر وفيزا الكلاسيكية وفيزا الذهبية والبطاقات مسبقة الدفع، إضافة إلى بطاقات فيزا بلاتينوم وماستركارد وورلد».



وإلى جانب برنامج الاسترداد النقدي، يمكن لحاملي بطاقات KIB المصرفية التمتع بمزايا برنامج المكافآت الشامل «مكافآت KIB».