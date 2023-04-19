

نجحت مجموعة stc، الممكن الرقمي الرائد في المنطقة عبر مبادرة تعزيز الخدمات الرقمية التقنية، في تزويد وقف الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة بأحد أكبر حلول التغطية الداخلية (IBS) المقدمة في مكان واحد في العالم، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تقديم أفضل الخدمات والحلول الرقمية المتطورة بما يلبي متطلبات زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة بما يتوافق مع الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها لضيوف الرحمن.



وزودت مجموعة stc وقف الملك عبدالعزيز بسبعة أبراج اتصال تغطي مساحة 1.5 مليون متر مربع، بالإضافة إلى تزويد الوقف بأكثر من 18.6 ألف هوائي، وأكثر من 800 خلية بيكوسيل صغيرة لتغطية الترددات القريبة، وتقوية التغطية الداخلية للهواتف الجوالة، وتركيب 92 محطة بث مع مشغلات شبكة 4 LTE في الحرم المكي الشريف بتقنيات رقمية متقدمة وخدمة اتصال متميزة لتوسعة نطاق تغطية الشبكة داخل مباني الوقف وضمان أداء عال للشبكة.



وتأتي مبادرة مجموعة stc ضمن التزامها ببناء عالم أكثر اتصالا، وإثراء حياة الأشخاص والمجتمعات المحلية من خلال توفير خدمات اتصالات عالمية المستوى، وتوفير منظومة من الحلول الرقمية التي تضمن تمكين زوار بيت الله الحرام من أداء مناسكهم بكل سهولة ويسر عبر تقديم تجربة رقمية مميزة وتسخير أفضل حلول الاتصالات العالمية لضمان استمرارية الخدمات وموثوقيتها ونجاحها.



كما قامت مجموعة stc بنشر أول نظام هوائي موزع رقمي بتقنية CDD في الشرق الأوسط، تحضيرا لنشر خدمة شبكة الجيل الخامس خلال الأشهر المقبلة. كما تعمل المجموعة على تطوير صندوق وقفي لإنشاء بنية تحتية رقمية مستدامة، وتعزيز تطوير المنتجات والحلول الرقمية في السعودية بما يعزز مكانة المملكة كمركز رقمي رائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



وتستمر مجموعة stc في العمل على ضمان جاهزية البنية التحتية الرقمية للمسجد الحرام والمناطق المحيطة لخدمة الأعداد المليونية خلال موسم العمرة.