

في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.



وتهدف حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.



وفي هذا الإطار، أشار مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج عبدالمحسن النصار إلى أن بنك الخليج لا يدخر جهدا في دعم أهداف حملة لنكن على دراية، من خلال بث رسائل توعوية للعملاء والجمهور عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات المصرفية.



وحذر النصار من المخاطر المحتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان والسلامة عند استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات المصرفية، ناصحا العملاء بعدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو الرد على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.



ودعا العملاء إلى عدم مشاركة بياناتهم المصرفية مع أي شخص، لافتا إلى وجود العديد من الحيل، التي يتبعها المحتلون لخداع العميل، بهدف الحصول على بياناته المصرفية أو رمز الـ OTP الخاص به.



ونصح العملاء بعدم التفاعل مع الرسائل الإلكترونية مجهولة المصدر، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.



وتتمثل رؤية الخليج بأن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل عبر بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يمنح البنك عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.