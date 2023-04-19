ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأمس مع تراجع الدولار، فيما يترقب المستثمرون مزيدا من المؤشرات بشأن المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الفائدة.



وخلال جلسة التعاملات، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2001.09 دولار للأونصة، كما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2011.10 دولارا، فيما هبط مؤشر الدولار 0.1%، ما يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أرخص للمشترين في الخارج.



ونزلت أسعار الذهب لأدنى مستوى في أسبوعين، يوم الاثنين الماضي، بعدما أظهرت بيانات زيادة نشاط التصنيع في ولاية نيويورك للمرة الأولى في خمسة أشهر.