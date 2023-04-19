زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقتي خيرسون ولوغانسك في جنوب وشرق أوكرانيا، حيث التقى العسكريين المنتشرين فيهما في سياق الغزو الروسي لهذا البلد.



وهذه هي أول زيارة لبوتين إلى هذه المنطقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.



وأفاد الكرملين في بيان امس بأن بوتين هنأ العسكريين في المنطقتين بمناسبة عيد الفصح الذي احتفل به الأرثوذكس الأحد الفائت، من دون أن يحدد تاريخ الزيارة.



وجاء في البيان أن «القائد الأعلى لقوات الاتحاد الروسي المسلحة زار مقر قوات دنيبرو العسكرية» في منطقة خيرسون.



وتباحث بوتين في خيرسون مع قائد القوات المجوقلة الروسية الجنرال ميخائيل تيبلينسكي وقادة عسكريين كبار آخرين لبحث الوضع في منطقتي خيرسون وزابوريجيا اللتين أعلنت روسيا في سبتمبر الماضي ضمهما.



وقال بوتين «من المهم بالنسبة لي أن أسمع رأيكم حول الوضع، أن أستمع إليكم وأتبادل معكم معلومات»، وفق فيديو بثه الكرملين.



في غضون ذلك، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أن قواتها تصدت لأكثر من 70 هجوما روسيا في أربعة اتجاهات رغم تكبد روسيا خسائر كبيرة.



وذكرت الهيئة في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية أن روسيا تواصل تركيز جهودها الرئيسية على تنفيذ عمليات هجومية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.



وأضافت: «روسيا تستخدم الطيران التكتيكي والجيش بنشاط، وخلال اليوم الماضي، تم صد أكثر من 70 هجوما في هذه المناطق من الجبهة، ولا يزال باخموت ومارينكا في بؤرة القتال».