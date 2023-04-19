

يتطلع بايرن ميونيخ الألماني لتحقيق «ريمونتادا» تاريخية عندما يواجه فريق مان سيتي اليوم الأربعاء في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب الاتحاد، شهدت فوز «السيتي» بثلاثية نظيفة، وهو ما يعني أن العملاق البافاري سيكون عليه مضاعفة جهده إذا أراد العبور للدور نصف النهائي. ويستعيد توخيل في هذه المباراة جهود ساديو ماني بعد انتهاء إيقافه لمباراة واحدة بسبب ضرب زميله بالفريق ليروي ساني، وكذلك المهاجم إيريك ماكسيم تشوبو موتينغ.



في المقابل، ورغم الفوز بثلاثية في الذهاب، إلا أن مباراة الإياب ستكون صعبة للغاية على مان سيتي في ظل معرفته التامة بأن بايرن ميونيخ سيسعى بكل قوته لقلب الأمور. لذلك، حرص المدير الفني لمان سيتي، جوسيب غوارديولا، على إراحة بعض العناصر المهمة في مقدمتهم إيرلينغ هالاند وكيفين دي بروين ورودري في مباراة ليستر سيتي التي أقيمت السبت الماضي. هذا، ويلتقي إنتر الإيطالي مع ضيفه بنفيكا البرتغالي بحثا عن مقعد في الدور نصف النهائي. ويدخل «النيراتزوري» المباراة ولديه أفضلية كبيرة بعدما فاز على بنفيكا، على أرضه، بهدفين نظيفين، ما يعني أن إنتر ميلان يكفيه التعادل بأي النتيجة أو الخسارة بفارق هدف لضمان التأهل للدور التالي، فيما يتعين على بنفيكا الفوز بفارق أكثر من هدفين في ملعبه.