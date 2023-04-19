

أنهى ليفربول سلسلة من خمس مباريات لم يذق خلالها طعم الفوز بإسقاطه مضيفه ليدز يونايتد 6-1 في ختام منافسات المرحلة 31 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.



وتناوب على تسجيل سداسية «الريدز» كل من الهولندي كودي خاكبو (35) والمصري محمد صلاح (39 و64) والبرتغالي ديوغو جوتا (52 و73) والبديل الأوروغوياني داروين نونييس (90)، وسجل للخاسر الكولومبي لويس فرناندو سينيستيرا (47). وبات صلاح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالقدم اليسرى في البريمييرليغ على مر التاريخ بـ 107 أهداف. ووصل صلاح (30 عاما) للمساهمة التهديفية رقم 23 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، إذ أحرز 15 هدفا وقدم 8 تمريرات حاسمة. فيما أصبح برصيد ليفربول 47 نقطة في المركز الثامن، وتجمد رصيد ليدز عند النقطة 29 في المركز السادس عشر.



إسبانيا



اقتنص ريال مايوركا فوزا ثمينا من ملعب مضيفه سلتا فيغو بهدف نظيف سجله السنغالي أمات دييديو (21) في ختام المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإسباني.



إيطاليا



خيم التعادل الإيجابي 1-1 على مباراة فيورنتينا مع ضيفه أتلانتا في ختام المرحلة الثلاثين من الدوري الإيطالي.



وتقدم جواكيم مايهلي بهدف لأتلانتا (37)، لكن أرثر كابرال أدرك التعادل لفيورنتينا من ضربة جزاء (56).