أعلن ملك بريطانيا تشالز الثالث وزوجته كاميلا عن اختيارهما طبق الكيش بالسبانخ والفول ونبتة الطرخون ليقدم في حفلة التتويج المنتظرة في 6 مايو المقبل، بعدما كان الدجاج حاضرا خلال تتويج إليزابيث الثانية عام 1953.



واختار تشالز وكاميلا «شخصيا» طبق الكيش الشهير في فرنسا، لكنه غير الشائع في المملكة المتحدة، وجرى التطرق إلى هذا الطبق في حساب العائلة الملكية الرسمي عبر «تويتر».



وأمل تشالز وزوجته في أن «يشجع» اختيارهما البريطانيين على المشاركة في مأدبة الغداء الكبيرة للتتويج، وهو احتفال يقام يومي السبت والأحد في السادس والسابع من مايو المقبل.



وأرفقت الرسالة بمقطع فيديو يظهر طاهيا يعد طبق الكيش المخصص لحلفة التتويج.



وتضم الوصفة مكونات عدة بينها السبانخ والفول والطرخون والحليب والكريمة السائلة والبيض وجبنة التشيدر، وأكدت العائلة الملكية في «تويتر» أن هذا الطبق «مناسب لكافة الأذواق، ويمكن تناوله ساخنا أو باردا، مع سلطة الخضار وبطاطا مسلوقة».