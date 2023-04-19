

عبدالله قنيص



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة حولي من اغلاق عدة قضايا كانت مسجلة ضد مجهول وارتكبت بطريقة مبتكرة الى حد ما أو شيطانية وذلك بضبط سيدة والتي ارشدت عن شريكها المواطن وجار ضبطه. فيما ذكر مصدر امني أن اغلب الضحايا الذين استهدفهم التشكيل العصابي الثنائي يعرضون المجوهرات والهواتف الذكية على موقع انستغرام.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر امني لـ «الأنباء» ان عدة بلاغات وردت الى قطاع البحث الجنائي وآخرها لمندوب قال انه تلقي أمرا بتوصيل مجوهرات بقيمة 1500 دينار على ان يتواصل مع العميلة وهي سيدة وعقب وصوله الى العنوان المحدد خرج شاب وعرفه بانه زوج صاحبة المنزل وتسلم الأغراض ليعرضها على زوجته ويحضر له المال وتبين تعرضه للنصب وان المنزل تقيم به اكثر من عائلة وان من تسلم منه الاغراض هرب من الواجهة الأخرى للمنزل.



وأضاف المصدر: تم عمل التحريات، حيث تبين ان الهاتف المستخدم في وقائع النصب مسجل باسم وافد غادر البلاد ورغم ذلك تم تحديد هوية السيدة وضبطها، حيث اعترفت بأنها وصديقها يقومان باختيار منزل بعد دراسة مستفيضة بحيث يمكن الخروج من الجهة الأخرى وأنها تتواصل مع اشخاص ومحلات عبر الانستغرام لشراء ذهب او هواتف ولدى وصول المندوب يتم تنفيذ الخطة بأن يقوم شريكها بتسلم الأغراض وتكون في انتظاره، مشيرة الى ارتكابها عدة وقائع بذات الطريقة.



ولفت المصدر الى انه جار حصر القضايا المسجلة بهذا الخصوص سواء في محافظة حولي أو غيرها من المحافظات تمهيدا لإعادة التحقيق فيها، لافتا الى ان شريك السيدة جرى وضع اسمه على قوائم المطلوبين.