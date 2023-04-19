اعتادت نعمة فتحي الذهاب مع أسرتها إلى الموالد والاحتفالات الدينية في مصر منذ نعومة أظفارها حتى أصبحت الابتهالات الدينية شغفها وحلمها.



وبعد أن لاحظت والدتها عذوبة صوتها شجعتها على تنمية موهبتها والالتحاق بدورات تدريبية في أماكن مختلفة، مثل المعهد العالي للموسيقى العربية بالقاهرة لتتعلم فن «المقامات الموسيقية».



ومع بداية انغماس نعمة (27 عاما) في فن الإنشاد الديني، شعرت بأن هذا المجال يكاد يكون حكرا على الرجال.



وتقول «حبيت إن أنا أعمل حاجة تفيد البنات وتفيد المجال ويبقى الطريق واسع بشكل نقدم الرسالة إللي عايزين نوصلها ونطور في مجال الإنشاد». وباتت تحلم بإنشاء أول فرقة نسائية للإنشاد الديني في مصر ونجحت في تحقيق هذا الحلم في عام 2017 بتأسيس فرقة (الحور).



فنشرت إعلانات عبر صفحات التواصل الاجتماعي بحثا عن فتيات يتمتعن بحلاوة الصوت واستعانت بخبرة أساتذة من المعهد العالي للموسيقى العربية لتشكيل لجنة تحكيم حتى استقرت على 30 فتاة شكلن عضوات «الحور».



وتقول نعمة «كان في ناس مستنية تشوف البنات دي هتعمل إيه على الساحة وسط كم من الرجالة والمشايخ الكبار على ساحة الإنشاد الديني، في ناس كانت قاعدة كل همها تشوف البنات دي هتعمل حاجة نقول لهم برافو ولا هيخيب الظن».