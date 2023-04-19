يبدي جندي نيبالي سابق بُترت ساقاه جراء لغم أرضي في أفغانستان، رغبته في تحقيق حلم كان يراوده خلال طفولته ويتمثل في الوصول إلى قمة إفرست، متخذا من «لا أرجل ولا حدود» شعارا.



فقد تعرض هاري بودا ماغار البالغ 43 عاما، لبتر ساقيه إلى ما فوق الركبتين بعدما داس على لغم يدوي الصنع خلال خدمته في أفغانستان سنة 2010، في إطار كتيبة جنود غورخا، وهي وحدة نخبة للجنود النيباليين في صفوف الجيش البريطاني.



وبعد سنوات من إعادة التأهيل والتدريب، يعتزم ماغار تسلق الإفرست الشهر المقبل، في مشروع يقول هذا الرجل الذي كبر في منطقة جبال الهيمالايا بأنه «حلم الطفولة».



ويوضح ماغار لوكالة فرانس برس قبل الانتقال إلى مخيم القاعدة المخصص لمتسلقي الإفرست، أنه بعدما تخطى الصدمة الناجمة عن الإعاقة، «بات هدفي رؤية ما يمكنني فعله جسديا».