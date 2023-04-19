أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد توجيهاته بالإفراج عن جميع العسكريين الموقوفيـــن انضباطيـــا بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد والاكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم.



وقالــت رئاســة الأركــان العامة، فـي بيان صحافي أمس، إن هذه اللفتة الكريمة المعنوية تأتي إيمانا من الشيخ طلال الخالد بمشاركة أبنائه العسكريين أهاليهم خلال هذه المناسبة الكريمة.



وبهذه المناسبة، هنأ الشيخ طلال الخالد منتسبي الجيش، متمنيا من الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والعزة والرفعة في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظهما الله ورعاهما.



وفي الاطار ذاته، أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن جميع أعضاء قوة الشرطة الموقوفيـــن انضباطيـــا بالتوقيف الانضباطي اكتفاء بالمدة التي قضاها كل منهم اعتبارا من نهاية دوام آخر يوم في شهر رمضان المبارك لهذا العام وذلك بمناسبة عيد الفطر.



وقالت «الداخلية»، في بيان صحافي للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني، ان وكيل الوزارة الفريق أنـور البرجس أصــدر قرارا بالإفــراج عـن الموقوفين انضباطيا بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، بمناسبة حلول عيد الفطر.