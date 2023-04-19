في بادرة اجتماعية لنشر الألفة والمودة بين الأسر المتعففة والمتطوعين القائمين على المشاريع الرمضانية، أقام فريق «منارة غديرة» التطوعي الاثنين الماضي مائدة إفطار جماعية تحت شعار «لقمة هنية» هي الأولى من نوعها للأسر المتعففة وذلك في قاعة ديفان بمنطقة قبلة تحت مظلة جمعية نماء الخيرية ومجموعة من الشركات الراعية والمانحة.



وتوافدت نحو 60 أسرة تضم حوالي 450 مستفيدا من آباء وأطفال إذ كان في استقبال كل أسرة متطوع من الفريق قام بإيصالهم إلى المكان المخصص لهم ومشاركتهم المائدة كبادرة للتواصل المشترك.



وقام المتطوعون من الأطفال بتوزيع أكياس القرقيعان على أقرانهم من أبناء الأسر في أجواء تغمرها البهجة والسعادة.