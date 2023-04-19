«بين لبنان والكويت حكاية عمر من عمر الحكاية، حكاية تاريخ أصيل من العلم والمعرفة في سطور وجدران الحياة»، بهذه الكلمات عبرت الإعلامية فريال الخوري موسى، عن اعتزازها بالعلاقات الكويتية- اللبنانية، قائلة:



ها نحن نطلق كتاب «وجوه كويتية ولبنانية» الجزء الأول، و«وجوه سورية في الكويت» الجزء الأول، وذلك من لبنان أو من سورية أو من الكويت.



كلهم أشخاص لهم بصمات في عالم الحياة من أرض الخير والجود الكويت الغالية الحاضنة لكل الناس لأجل الحياة.



وجوه أبدعوا في الحياة، أنجزوا لأجل الحياة والعمل وبحبر القلم أرشفناهم إلى الأيام، رسالة لا تموت لأنها تحيا في الكويت وسورية ولبنان وكل مكان معا يدا بيد لأجل إطلاق رسالة الكلمة إلى الأبد.



فريق عمل طلاب جامعات.. وعنهم فريال الخوري موسى.