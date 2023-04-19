

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح



في مباراة شهدت طرد الحارس الدولي محمد الشناوي لاعتدائه على احد لاعبي سموحة دون كرة، اقتنص الأهلي فوزا مهما على حساب مضيفه سموحة بنتيجة 2-0 على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الـ 26 للدوري المصري.. ليبتعد الاهلي بالصدارة.



سجل للأهلي محمد شريف في الدقيقة 28 ومحمود عبدالمنعم (كهربا) في الدقيقة 67. ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه مارسيل كولر إلى 53 نقطة في صدارة الترتيب من 21 مباراة، ليقترب خطوة من استعادة لقب الدوري الذي حصده الزمالك في آخر موسمين. وتوقف رصيد سموحة بقيادة مدربه أحمد سامي عند 31 نقطة في المركز التاسع.



وفى اليوم نفسه، تعادل الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، في أول ظهور له مع الفريق الأبيض، مع المقاولون 2-2 في ستاد القاهرة.



وأبدى أوسوريو أسفه لضياع الفوز، مؤكدا أن فريقه كان الأحق بالنقاط الثلاث. وأضاف «الزمالك كان قريبا من الفوز، ولا يستحق التعادل، رغم أن المباراة كانت صعبة أمام منافس قوي مثل المقاولون».



ورفع الزمالك رصيده إلى النقطة 40 في المركز الرابع، بينما رفع المقاولون رصيده إلى النقطة 36 في المركز السادس.



وتختتم اليوم الجولة الـ 26 فيستضيف طلائع الجيش فريق فيوتشر، وسيكون حرس الحدود ضيفا على البنك الأهلى، وفاركو ضيفا على غزل المحلة.