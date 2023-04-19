

اختتمت مساء أول من امس منافسات بطولة الكويت الدولية الأولى لـ «الليزر رن» التي نظمها نادي الخماسي الحديث الكويتي في ميدان نادي الصيد والفروسية بمشاركة كبيرة واستمرت نحو اسبوعين.



وأسفرت نتائج البطولة التي اقيمت برعاية الهيئة العامة للرياضة وتضمنت اقامة مسابقتي (الجري والرماية بالليزر) لخمس فئات سنية عن فوز اللاعبة حصة الدمخي بمنافسات فئة الشابات، فيما نالت اللاعبة مريم مراد لقب فئة الناشئات.



ونال اللاعب بسام الصفران لقب منافسات الشباب، بينما فاز اللاعب عبدالعزيز أنس بلقب فئة الناشئين، في حين نال اللاعب الحارث العتيبي المركز الأول في فئة الاشبال.



وقال رئيس النادي ناصر الوليد في تصريح ان هذا الحدث الرياضي استقطب عددا كبيرا من اللاعبين واللاعبات من مختلف الفئات منوها بالمستويات اللافتة التي ظهر بها اللاعبون واللاعبات في البطولة.



وأكد الوليد ان النادي سيسعى الى تنظيم بطولات خليجية وعربية في الفترة المقبلة وإشراك لاعبي النادي المميزين في البطولات الخارجية لتمثيل الكويت، مثمنا رعاية الهيئة العامة للرياضة لجميع أنشطة النادي.