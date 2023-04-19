

القاهرة - ناهد إمام



أوقفت شركة مصر للطيران رحلاتها الى السودان حتى إشعار آخر، وقالت الشركة في بيان لها، نظرا لاستمرار حالة عدم الاستقرار الأمني بدولة السودان الشقيق، تعلن مصر للطيران للسادة عملائها عن توقف رحلاتها من وإلى مطار الخرطوم لحين إشعار آخر على أن يتم موافاتكم بأحدث المستجدات تباعا.



وأضافت، تهيب مصر للطيران بعملائها الكرام المسافرين من وإلى مطار الخرطوم على متن رحلاتها الجوية مراجعة حجوزاتهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر



أو الرقم الأرضي 090070000



أو الرقم الدولي 97142306666+



أو الرقم الدولي 966122297777+



أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com



أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران



أو الوكيل السياحي.