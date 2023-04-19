أعلن وزير الخارجية والمغتربين السوري د.فيصل المقداد امس عن افتتاح سفارة بلاده بتونس خلال أيام.

وقال المقداد، خلال زيارته الرسمية لتونس في تصريح إعلامي عقب لقائه الرئيس قيس سعيد، إن بلاده سترسل سفيرا والكادر الديبلوماسي إلى تونس خلال أيام.

وأضاف المقداد أن دمشق وافقت أيضا على سفير جديد لتونس.

والتقى المقداد مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج نبيل عمار بمقر الخارجية التونسية امس، أعقبته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين، صدر بعدها بيان مشترك.

وتضمن البيان السوري التونسي المشترك تكثيف التواصل بين البلدين في المرحلة المقبلة بهدف تعزيز التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والمسائل الثنائية وذات الاهتمام المشترك، والعمل على عقد اللجنة المشتركة واستئناف التعاون الاقتصادي بين البلدين ولاسيما في المجالات ذات الأولوية.

وأضاف البيان المشترك: «تعزيز التعاون في المجال الأمني ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وشبكات الاتجار بالبشر، وتعزيز التعاون في المجال القنصلي والإنساني، والعمل على عقد اللجنة القنصلية المشتركة في أقرب الآجال الممكنة».

وجاء في البيان المشترك: أن تونس تؤكد أن أمن واستقرار سورية هو دعامة لأمن واستقرار المنطقة بأكملها، كما تعرب عن تضامنها الكامل ووقوفها مع سورية إزاء اعتداءات كيان الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على أراضيها، ودعم حقها المشروع في استعادة الجولان المحتل.