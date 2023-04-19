استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات، العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين، الذي زار الامارات، يرافقه خلالها صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي عهد الأردن.



ورحب سموه - خلال اللقاء الذي جرى في مجلس قصر البطين في أبوظبي - بزيارة الملك عبدالله الثاني وولي عهده إلى بلدهما الثاني دولة الإمارات، وتبادل الجانبان الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة الأواصر الأخوية التي تجمع البلدين وقيادتيهما وشعبيهما.

كما تبادلا التهاني والأمنيات بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يديم على الجميع الصحة والسعادة وعلى البلدين وشعبيهما نعم الأمن والاستقرار والازدهار.



وبحث الرئيس الاماراتي وملك الاردن، العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك الذي يحقق مصالحهما المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما إلى مزيد من التقدم والازدهار.

وأقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، مأدبة إفطار، تكريما للملك عبدالله الثاني.



وكان الملك عبدالله الثاني بن الحسين وصل، في وقت سابق امس، في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات، حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.