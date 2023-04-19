تعرضت العاصمة السودانية لغارات جوية متعددة، في وقت مبكر صباح اليوم الأربعاء، بعد فشل وقف لإطلاق النار مقترح بعد أربعة أيام من القتال ، بين الجيش وإحدى الجماعات شبه العسكرية.

وذكر سكان أن الأهداف في الخرطوم شملت مقر الجيش ومكاتب قوات الدعم السريع وحي العمارات، حسب وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأربعاء.

وذكرت داليا محمد عبد المنعم، إحدى سكان حي العمارات، التي تحدثت عن ثلاثة انفجارات على التوالي "كان منزلنا يهتز. إنه ليس انفجارا عاديا".

وكان قتال عنيف قد اندلع في العاصمة السودانية ومدن أخرى في 15 أبريل وأسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا وإصابة 1800 على الأقل.

فقد اندلعت معارك في السودان يوم السبت الماضي بين أقوى جنرالين في البلاد ووحداتهما. ويقود الجنرالان الدولة التي يبلغ تعداد سكانها نحو 46 مليون نسمة منذ الانقلاب العسكري المشترك في عام .2021

ويقاتل الرئيس الفعلي عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا القائد العام للجيش، ضد نائبه محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع النافذة شبه العسكرية.