تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح اليوم، اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان سلطنة عمان بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نقل جلالته خلاله تحياته إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد أعرب سمو ولي العهد عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.