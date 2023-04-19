عبدالعزيز الفضلي

اتخذ الكثير من أولياء الأمور قراراً بغياب أبنائهم الطلبة وعدم الحضور للمدرسة اليوم الأربعاء وغدا الخميس وهي الأيام التي تسبق عطل المناسبات، واعتاد الطلبة على غيابها رغم التحذيرات التي أطلقتها وزارة التربية بهذا الشأن .

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة لـ "الأنباء"، أن هناك ظاهرة وطريقة جديدة يقوم بها العديد من أولياء أمور الطلبة من خلال القروب الخاص بهم، مشيرةً إلى أنهم قاموا بالاتفاق على غياب أبنائهم عبر التصويت على قرار الغياب من عدمه .

وأضافت أنه من خلال التصويت كان القرار شبه جماعي على الغياب ليومين متتاليين، لافتةً إلى أنه بالنسبة لغياب يومي الأربعاء والخميس القادمين واللذين سيكونان بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد في الأسبوع المقبل سيتم الاتفاق والتصويت عليهما في آخر يوم العيد .