تلقى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك نقل جلالته خلاله تحياته إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد بهذه المناسبة السعيدة سائلا المولى تعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات وأن يديم على سموهما موفور الصحة والعافية ويحقق لدولة الكويت كل التقدم الازدهار.

وقد أعرب سمو ولي العهد حفظه الله عن بالغ شكره وتقديره لجلالته على هذه المبادرة الكريمة وهذا التواصل الأخوي المجسد لأواصر العلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على مملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم بكل تقدم وازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.