ليلى الشافعي و«كونا»



أعلنت الأمانة العامة للأوقاف أمس الأربعاء، عن تبرعها بمبلغ 250 ألف دينار للحملة الوطنية «فزعتكم فرحة لهم» للمساعدة في سداد ديون الغارمين.



وقال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف بالتكليف ناصر الحمد في تصريح صحافي، إن هذا الإسهام يأتي في إطار دعم الأمانة لأهداف الحملة النبيلة واستكمالا لدورها الوقفي في دعم احتياجات المجتمع وأفراده بكل فئاتهم.



وأكد الحمد أن هذا التبرع يأتي مساهمة من الأمانة في مهمتها لتوطين العمل الخيري الذي يعود بالنفع على الجميع ويعكس التزامها بتحقيق الاستقرار المعيشي لأفراد المجتمع.



كما أعلنت الهيئة العامة لشؤون القُصّر عن تقديمها 250 ألف دينار للمبادرة التي أطلقتها وزارة الشؤون لسداد ديون الغارمين بالتعاون مع وزارتي الإعلام والعدل تحت شعار «فزعتكم فرحة لهم».



وقالت الهيئة في بيان لها إن مساهمتها في الحملة من حسابات الأثلاث الخيرية التي تديرها تأتي في هذه الأيام المباركة في إطار دورها الاجتماعي والإنساني الذي تقوم به لمد يد العون للتخفيف عن كاهل الغارمين في ضوء التوجيهات السامية وتعليمات مجلس الوزراء بأن تكون الأولوية لدعم المواطنين ورعايتهم.



بدوره أعلن بيت الزكاة عن تبرعه بمبلغ 250 ألف دينار لحملة «فزعتكم فرحة لهم» في إطار سعيه الدائم لمساعدة الغارمين والمدينين داخل الكويت.



وقال مدير عام بيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي في تصريح صحافي إن بيت الزكاة أبى إلا أن يكون جزءا من الحملة الوطنية للمساعدة في سداد ديون الغارمين التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة.