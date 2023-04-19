أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة م.مي البغلي عن تجاوز حصيلة التبرعات للحملة الوطنية للغارمين «فزعتكم فرحة لهم» سقف الـ 10 ملايين دينار ساهم بها أكثر من 54 ألف متبرع، مؤكدة استمرار الحملة حتى نهاية يوم غد الخميس.



وأشادت الوزيرة البغلي في تصريح لها بالجهود الكبيرة التي بذلتها وزارتا الإعلام والعدل وجميع الجهات الرسمية لضمان نجاح الحملة مما ساهم في تحقيق الأهداف المنشودة منها.



وأعربت عن امتنانها لجميع المتبرعين من الأفراد والجهات الخاصة، مبينة أن المبالغ المحصلة ستخصص بالكامل لسداد ديون العديد من الفئات من الغارمين داخل الكويت.



وكانت الحملة قد انطلقت مساء الأحد الماضي للمساعدة على سداد ديون الغارمين وتفريج كربتهم، لاسيما من كبار السن والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة الذين أوقعتهم ظروفهم في قبضة ديون لم يتمكنوا من تسديدها.