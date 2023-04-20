

سماع الأغاني



هل سماع الأغاني يبطل الصيام؟



٭ لا يبطل الصيام، ولكن استغل هذا الشهر الكريم في قراءة القرآن الكريم والاستماع إليه، وفقنا الله إلى الطاعة.







نزيف اللثة



أنا حاليا أصوم قضاء رمضان ولكن أعاني من نزيف في اللثة وخروج دم من الأسنان بشكل مستمر من مدة طويلة وبعض الأحيان أبلعه ولا ابصقه لأنه يشكل مشقة لي خلال فترة صيامي فهل هذا يبطل صيامي؟



٭ لا ضير عليك في خروج الدم، وكذا في بلعه من غير قصد، ولكن إذا تعمدت بلعه افطرت.



ويحرم بلع الدم متعمدا، لأنه حرام (إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله).







صيامك غير صحيح



هل علي شيء فقد نويت الصيام وأذن الفجر وبقي في فمي طعم الأكل؟ مع العلم أنه صيام قضاء؟



٭ عليك أن تبصق هذا الطعام، أما إذا بلعته فإن صيامك غير صحيح، ويجب عليك إعادة هذا اليوم، والله الموفق.







تأخير القضاء



أخرت القضاء بدون عذر حتى دخل رمضان آخر ولم أكن أعلم أن على الشخص إن لم يقض صيامه ودخل رمضان آخر يجب عليه اطعام مسكين. فهل علي ام لا؟ مع العلم انا عمري 16 عاما.



٭ عليك القضاء، وكفارة اطعام مسكين عن كل يوم، والله الموفق.

جهاز على الأسنان

استخدم جهازا بلاستيكيا يسمى Night Guard يوضع على الاسنان السفلية اثناء النوم، وفي رمضان كنت استخدمه، لكن بعد التأكد من جفاف اللعاب عليه، فهل افطر بذلك، وان كان كذلك فكيف أقضي وانا لا اذكر ابدا كم مرة استخدمته؟

مجرد وضع هذا الجهاز في الفم لا يفسد الصوم، ما لم تدخل اجزاء منه الى داخل الجوف، والظاهر ان شيئا من ذلك لا يحصل، ومن ثم فصيامك صحيح.