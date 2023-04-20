ادانا الناصر: ديناران سعر السهم الواحد.. والربح المتوقع بين 70 و80 مليون دينار

الاندماج مع «القرين» رفع رأسمال «كيبكو» بـ 91.2% إلى 508.8 ملايين دينار

إستراتيجيتنا الاستحواذ على الشركات وتطويرها والتخارج منها في الوقت المناسب

نمو الأرباح الصافية لشركة المشاريع بنسبة 44% لتصل إلى 25.2 مليون دينار



أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن دخولها في اتفاقية ملزمة لترتيب صفقة خاصة متفق عليها مع شركة «فيرفاكس فاينانشال هولدينجز» لبيع حصة شركة المشاريع الكاملة في مجموعة الخليج للتأمين والتي تبلغ نسبتها 46.32%.



وقالت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «كيبكو» الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة، الذي شهد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لولاية جديدة تمتد لفترة ثلاث سنوات قادمة، قالت «تم تحديد سعر الشراء عند 2 دينار للسهم الواحد بإجمالي 263.7 مليون دينار (860 مليون دولار) يخصم منه حصة شركة المشاريع مما قد يتم توزيعه من قبل الخليج للتأمين من أرباح نقدية عن العام 2022، ويعتمد إبرام الصفقة على حصول المشتري على الموافقات الرقابية اللازمة، كما أن الربح المتوقع من الصفقة سيتراوح بين 70 و 80 مليون دينار بحسب وقت تنفيذ الصفقة المتفق عليها».



وأضافت الشيخة ادانا «تتمثل استراتيجية شركة المشاريع بصفتها شركة استثمارية قابضة، في الاستحواذ على الشركات وتطويرها ومن ثم التخارج منها في الوقت المناسب، وتمثل هذه الصفقة نتاج ثلاثة عقود من تعزيز قيمة الخليج للتأمين، فقد حققنا معدلات نمو عالية في قطــاع التأمين وكانت تجربتنا ناجحة، منذ أصبحت شركة فيرفاكس شريكتنا في عام 2010، عملنا معا على بناء مجموعة تأمين قوية تعمل في 13 سوقا، إننا نؤمن بأن الخليج للتأمين ستستمر بالنمو تحــت إدارة فيرفاكس وستبقى لاعبا رائدا في سـوق التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».



2022.. عام التحول



وعقب اجتماع الجمعية العمومية للشركة، قدمت الرئيسة التنفيذيــــــة للمجموعة عرضا لأبرز إنجازات الشركة خلال العام الماضي والتوقعات لعام 2023 وذلك للحضور من المساهمين والمحللين الماليين والمستثمرين من المؤسسات.



وقالت الشيخة ادانا إن عام 2022 شكل بالنسبة لشركة المشاريع نقطة تحول، وبعد الاستكمال الناجح لصفقة الاندماج مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، أصبحت محفظة شركة المشاريع أكثر تنوعا مع قطاعات جديدة بما في ذلك الطاقة، القطاع الغذائي، الرعاية الصحية والخدمات اللوجستية، كما أدت صفقة الاندماج إلى ارتفاع رأسمال المشاريع بنسبة 91.2% ليصل إلى 508.8 ملايين دينار.



وساهم الأداء الاستثنائي الذي حققته شركات المجموعة الرئيسية في تحقيق الشركة نتائج قوية خلال العام الماضي، وسجلت الأرباح الصافية لشركة المشاريع نموا بنسبة 44% لتصل إلى 25.2 مليون دينار (82.3 مليون دولار)، بينما حقق إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفاعا بنسبة 47% ليصل إلى 1.06 مليار دينار (3.5 مليارات دولار)، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 81% لتصل إلى 590.5.



وزادت «من أبرز إنجازات الشركة، إلى جانب إتمام صفقة الاندماج، إصدار سندات أولية غير مضمونة بقيمة 165 مليون دينار (539 مليون دولار) لأجل 6 سنوات، وهو الإصدار الأكبر لسندات مقومة بالدينار»، من جهة أخرى اعتبرت وكالات التصنيف الائتماني أن صفقة الاندماج ذات أثر إيجابي على مركز الشركة الائتماني، وتماشيا مع أفضل الممارسات العالمية أصدرت المشاريع خلال العام الماضي تقريرها الأول في مجال الاستدامة.



أداء شركات المجموعة



وأشارت الشيخة ادانا إلى أن شركات مجموعة شركة المشاريع الرئيسية حققت خلال العام الماضي أداء إيجابيا، وفي هذا المجال سجلت الأرباح الصافية لبنك برقان نموا بنسبة 15% لتصل إلى 52.1 مليون دينار (170 مليون دولار)، بينما ارتفع إجمالي حجم الأقساط المكتتبة لمجموعة الخليج للتأمين بنسبة 52% ليصل إلى 831.7 مليون دينار (2.72 مليار دولار).



وحققت «سدافكو» أرباحا صافية بقيمة 58.1 مليون دولار (17.8 مليون دينار) للأشهر التسعة الأولى من سنتها المالية (الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022) بارتفاع نسبته 50%، أما شركة العقارات المتحدة فقد سجلت أرباحها نموا بنسبة 168% لتصل إلى 3.4 ملايين دينار (11.1 مليون دولار)، وارتفعت الإيرادات من الرسوم لشركة كامكو إنفست بنسبة 2.5%.



وسجلت أرباح البنك الأردني الكويتي نموا بنسبة 140%، كما حققت الأرباح الصافية لشركة نابيسكو ارتفاعا بنسبة 18% لتصل إلى 6.8 ملايين دينار (22.2 مليون دولار)، بينما سجلت الشركة الكويتية للعطريات ارتفاعا بنسبة 103% في أرباحها الصافية لتبلغ 59 مليون دولار (18.1 مليون دينار)، أما شركة التقدم التكنولوجي فقد حققت أرباحا بقيمة 7 ملايين دينار (22.8 مليون دولار) بارتفاع نسبته 32%، كما سجلت أرباح شركة التعليم المتحدة نموا بنسبة 14%.



كفاءة وفاعلية



في معرض تعليقها على التطلعات المستقبلية لعام 2023، قالت الشيخة ادانا الناصر «إن الأداء الإيجابي الذي حققته شركات المجموعة الرئيسة خلال العام الماضي دعم جهودنا الهادفة إلى أن تكون شركة المشاريع شركة استثمارية قابضة تتسم بالكفاءة والفاعلية، ومع انتقالنا إلى عام 2023، قمنا باتخاذ عدة تدابير للحماية من التقلبات التي تعاني منها الأسواق وأسعار الفوائد المرتفعة، ونحن على ثقة بأننا وضعنا قاعدة قوية ستسمح لنا بالتحرك نحو مستقبل واعد أكثر واستدامة».