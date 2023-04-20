

أعلن بنك برقان تعطيل الأعمال في كافة فروعه، ابتداء من يوم الأحد 23 أبريل الجاري، وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وستستأنف الأعمال بالشكل الاعتيادي في كل الفروع يوم الأربعاء، 26 أبريل الجاري. ولتمكين عملاء البنك من مواصلة التمتع بالخدمات التي تلبي احتياجاتهم المصرفية، سيقدم فرع بنك برقان في مطار الكويت الدولي كل الخدمات المصرفية على مدار الساعة طوال أيام العطلة.



ويمكن لكل عملاء بنك برقان الاستفسار والاطلاع على مزيد من المعلومات حول الخدمات والمنتجات خلال عطلة العيد، عبر التواصل مع مركز خدمة العملاء أو خدمة الواتساب على الرقم 1804080، إضافة إلى إمكانية إنجاز أي معاملات مصرفية بمنتهى السهولة والأمان عبر تطبيق «برقان موبايل» أو منصة الخدمات المصرفية الإلكترونية «برقان أونلاين» (online.burgan.com).



وبهذه المناسبة، يتقدم البنك بأحر التهاني وأطيب التبريكات لجميع العملاء الكرام والشعب الكويتي وكل عام وأنتم بخير.