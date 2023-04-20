

أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 56 لسنة 2023 القاضي بتطوير أحكام الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية تحديدا تلك المعنية بأحكام تجديد ترخيص أنشطة الأوراق المالية وإلغائه بناء على طلب مقدم من الشخص المرخص له، وذلك بناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم 11 لسنة 2023 والمنعقد بتاريخ 12 أبريل الجاري.

وتوضح الأحكام المطورة التسلسل الإجرائي والحدود القصوى للمواعيد الزمنية الملزمة للتقدم بتجديد ترخيص مزاولة أنشطة الأوراق المالية أو إلغائه، بالإضافة إلى تبيان كامل المستندات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر لاستيفاء تجديد الترخيص وإلغائه إضافة إلى تحديد واجبات ومسؤوليات الشخص المرخص له.

هذا، وقد تمت إضافة الملحق رقم 27 التعليمات الخاصة بطلب إلغاء ترخيص بعض أو كل أنشطة أوراق مالية، حيث يتضمن الملحق تحديد تسلسل كل الإجراءات الواجب الالتزام بها من قبل الشخص المرخص له للتقدم بطلب إلغاء ترخيص أنشطة الأوراق المالية، علاوة على إضافة مسؤوليات مراقب الحسابات في عملية إصدار تقريره الخاص بهذا الشأن.