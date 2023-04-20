

تحتفل شركة «ألفا روميو» بمرور 100 عام على إطلاق كوادريفوليو، والذي يصادف 15 أبريل 2023، وذلك من خلال طرح طرازين جديدين من «جوليا» و«ستلفيو كوادريفوليو»، والكشف عن الإطلاق المحدود «Quadrifoglio 100th Anniversario»، حيث سيتم إنتاج 100 سيارة حصرية فقط من كل طراز.



وفي هذه الذكرى السنوية الخاصة، تقدم ألفا روميو سيارتي جوليا وستلفيو كوادريفوليو بالنسخة التذكارية الحصرية «Quadrifoglio 100th Anniversario»، وسيقتصر إنتاج هذه النسخة على 100 سيارة فقط من كل من جوليا وستلفيو.



وتجسد هذه النسخة الحصرية مائة عام من البحث والتفرد التقني الذي تم تنفيذه على سيارات السباق والسيارات التي تخرج من خط الإنتاج. وعلى مدار سنوات طويلة جمعت طرازات كوادريفوليو أحدث التقنيات المتطورة والمبتكرة، ما جعلها الأفضل في فئتها، كما وفرت أعلى مستويات التحكم في فئتها وأفضل نسبة «قوة إلى الوزن».



وتأتي النسخة المحدودة مزودة بالعديد من التجهيزات الجديدة تتضمن شعارات الاحتفال بالذكرى، والتصميم الحصري، والمصابيح الأمامية LED matrix المتكيفة الجديدة ومجموعة العدادات الرقمية الجديدة كليا بتصميمها «التلسكوبي» المميز.



واحتفالا بمرور قرن على إطلاق طرازاتها ذات الطابع الرياضي الخالص، تعود كوادريفوليو إلى موطنها الأصلي في صقلية، حيث اختارت ألفا روميو الجزيرة لتكون خلفية لجلسة تصوير تذكارية تجسد التقاليد الإيطالية، وتسلط الضوء على «الجمال العظيم» الإيطالي وشعار «صنع في إيطاليا». ولطالما زين شعار كوادريفوليو الرائد إبداعات ألفا روميو فائقة الأداء، ويعد رمزا للفخامة الرياضية الإيطالية، ليس فقط السيارات التي تسير على حلبات السباق في أنحاء العالم ولكن أيضا أقوى وأكثر المركبات الطرقية حصرية. وبمناسبة الذكرى المئوية لهذا الشعار، تطرح الشركة نسخة تذكارية منه. ويقدم قسم Centro Stile في ألفا روميو الشعار التاريخي من منظور حديث، مع إبراز مستقبل العلامة التجارية، حيث يحتفظ الشعار الجديد بقوة وأناقة الشعار التاريخي مع تطوير الألوان الخاصة به، إذ أضيفت لمسة لونية معاصرة تذكرنا بالماضي العريق لسيارات ألفا روميو الأسطورية التي عاشت في ذاكرة التاريخ.



وكان شعار كوادريفوليو جزءا من تاريخ ألفا روميو في السباق منذ البداية، حيث بدأ ذلك في 15 أبريل 2023 في النسخة الرابعة عشر من سباق تارغا فلوريو، أحد أقدم سباقات السيارات المرموقة في العالم، والذي يحول صقلية كل سنة - منذ بدايات القرن العشرين حتى الآن - إلى أشهر «صالون» أوروبي يجمع صناع السيارات.



وكان السباق كبيرا وصعبا، وكان أحد أهم الفعاليات في هذا الوقت للسائقين ويمكن أن يعزز مكانة طرازات معينة وعلامات تجارية كاملة في السوق، ما دفع ألفا روميو في العام 1923 إلى إيلاء أهمية كبيرة للسباق الصقلي، حيث طورت نسخة محددة من سيارة «آر إل» واستخدمت السائقين الموهوبين لقيادتها في السباق.



وفي النهاية، حقق أوغو سيفوتشي، الذي كان من أشهر السائقين في عصره، الفوز بفضل مهاراته وسلسلة من الأحداث المواتية التي جعلت اختيار شعار كوادريفوليو «الورقة الخضراء الرباعية» رمزا للطابع الرياضي على أغطية محركات سيارات السباق.



ومع هذا الانتصار، تحولت ألفا روميو إلى قلعة عالمية لتصنيع السيارات، وارتبط شعار كوادريفوليو بالسيارات الرائدة للعلامة التجارية ومهد الطريق لتحقيق سلسلة كبيرة من الإنجازات التي حققها الكثير من السائقين المشاهير. وتتميز السيارتان الجديدتان بأعلى مستويات الديناميكية في فئتهما، نتيجة انخفاض وزنهما بفضل استخدام مواد خفيفة للغاية مثل الألمنيوم في المحرك وألياف الكربون في صناعة عمود التشغيل وغطاء المحرك ومشتتات الهواء والعتبات.