

اختتم بنك بوبيان برنامج مبادراته التي أطلقها خلال شهر رمضان المبارك 2023 والذي تضمن العديد من الأنشطة والمساهمات الاجتماعية الهادفة على التواصل اليومي مع مختلف فئات المجتمع من خلال مساهماته المختلفة والأعمال التطوعية والخيرية بما يعود عليهم بالنفع ومد يد العون.



وقد حفل برنامج هذا العام بالكثير من الأنشطة والفعاليات سواء التي تستهدف العملاء أو الجمهور بصفة عامة من المواطنين والمقيمين سعيا لتقديم نموذج يحتذى به في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة.



وسعيا منه إلى تأصيل العمل التطوعي بين موظفيه ونشر ثقافة التطوع في المجتمع، شكل بنك بوبيان فريقه التطوعي المكون من مجموعة من موظفيه من الشباب والفتيات من مختلف الإدارات للمشاركة في مبادراته خلال الشهر الفضيل، معربا عن جاهزية وحماسية الفريق للقيام بواجباته تجاه المجتمع وتنفيذ مختلف المبادرات اليومية حسب الخطة الموضوعة.



طوال أيام الشهر الفضيل، قام بنك بوبيان بإعداد ما يزيد على 600 وجبة إفطار لتوزيعها يوميا في المسجد الكبير وغيرها من مواقع الكويت وذلك إيمانا بدوره الاجتماعي والإنساني تجاه المحتاجين في الكويت بجانب ترسيخ مفهوم التطوع والعطاء لدى الشباب المشارك في هذه المبادرة.



واستكمالا لدوره في تقديم المساعدات الانسانية والاجتماعية، تم تجهيز ما يعادل 5000 وجبة سحور لتوزيعها في المسجد الكبير خلال أيام العشر الأواخر بهدف إبراز أهمية التلاحم في الشهر الفضيل وان إفطار الصائم أو تقديم وجبة السحور يمكن ان يكون بشكل أجمل وأكثر ترابطا، وان من حق الجميع ان يحصل على وجبة مميزة طوال هذا الشهر الكريم.



واستمر بوبيان خلال شهر رمضان في مبادرة «نقصة بوبيان» والتي تضمنت قيام مجموعة من متطوعي البنك بمساعدة عدد من الطهاة الكويتيين المعروفين بإعداد عدد من أبرز الأطباق الرمضانية المميزة التي يتقنها هؤلاء الطهاة وتوزيعها بصورة يومية على مرتادي ساحة «مسجد الدولة الكبير» بالتعاون مع متطوعي المسجد الكبير.



واستمرت حملة (خطوات بوبيان) أيضا خلال هذا العام لاستكمال رسالتها التشجيعية للمواطنين والمقيمين لممارسة رياضة المشي خلال شهر رمضان المبارك، وقد شارك في الحملة نحو 1200 مشارك ممكن تواجدوا بصورة يومية في مول العاصمة من الساعة 2:30 عصرا إلى 5:30 مساء يوميا طوال الشهر الفضيل.



وسيخصص عائد حملة «خطوات بوبيان» لهذا العام لاستكمال عمليات إعادة البصر في أفريقيا التي بدأها بنك بوبيان من خلال حملة «نور بوبيان» بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وفريق دينارين التطوعي عن طريق التبرع بدينار مقابل كل كيلومتر مشي.



ان أهم ما يميز برنامج شهر رمضان لهذا العام هو إعلان الشراكة الاستراتيجية مع «مسجد الدولة الكبير» لتعزيز روح التعاون وتوثيق الهوية الإسلامية، ومن خلال مشاركة مجموعة من موظفي بوبيان المتطوعين من مختلف الإدارات تم إعداد برنامج مكثف خلال أيام العشر الأواخر من شهر رمضان لخدمة وضيافة المصليين ودعم جهود القائمين على تنظيم صلاة القيام في المسجد الكبير ومساعدة رجال الدفاع المدني والأمن المتواجدين وهو ما يعزز دور بنك بوبيان الاجتماعي في دعم ومساندة الإسلام والمسلمين.



وللعام التاسع على التوالي، نظم بوبيان مسابقته السنوية (رتل مع بوبيان) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم والتي تم تخصيصها هذا العام لكل شرائح عملاء البنك وأبنائهم والتي شهدت عددا من المشاركات القوية لما يقارب نحو 1000 مشارك من الجنسين دلالة على زيادة وحجم التعلق بالقرآن الكريم لدى مختلف شرائح عملائنا ولتمثل في النهاية علامة فارقة على مستوى مسابقات القرآن الكريم في الكويت.



واحتفل بوبيان بتكريم الفائزين من عملائه وأبنائهم في المسابقة والتي بلغ عدد الفائزين فيها من جميع المراحل 30 فائزا مقسمين على خمس فئات عمرية ليصعب معها اختيار الثلاثة الأوائل في كل شريحة، وتم التكريم خلال حفل أقيم في رحاب المسجد الكبير بحضور عدد من قياديي البنك ومسؤولي المسجد الكبير.



وجريا على عادته السنوية، احتفل بوبيان بالقرقيعان مع أطفال منطقة السرة وتم توزيع علب القرقيعان لإدخال السعادة والفرحة على قلوبهم احتفالات بهذه المناسبة الرمضانية التي تعد واحدة من أهم العادات والتقاليد التراثية التي يعتز بها المجتمع الكويتي بكل فئاته العمرية.



وتم توزيع القرقيعان ومشاركة الأطفال فرحته من خلال فريق بوبيان التطوعي للاستمتاع معهم ومشاركتهم هذه الفرحة، وهو ما يعكس حرص البنك على ضرورة التفاعل مع مختلف شرائح المجتمع تعزيزا لثقافة العمل التطوعي والمسؤولية الاجتماعية.



حرصا على مشاركة العملاء الفرحة في مختلف الأعياد والمناسبات، أعلن بوبيان عن توفير العيادي داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال أجهزة سحب آلي مختارة والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من كل فئات الدينار الكويتي (1 و5، و10، و20)، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك ليكون دوما الأقرب إليهم.



قبيل شهر رمضان المبارك، أعلن بنك بوبيان عن إطلاق تطبيق مصحف الكويت للقراءات العشر بالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في خطوة تعزز دعم ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والمنطقة.