

أعلنت شركة الكوت للمشاريع الصناعية عن أدائها المالي التاريخي لعام 2022، حيث حققت رقما قياسيا بلغ 51.115 طنا من إنتاج غاز الكلور، مقارنة بـ 48.596 طنا في 2021، كما حققت الشركة أرباحا استثنائية بلغت 9.96 ملايين دينار، وهي الأعلى على الإطلاق في تاريخ الشركة، هذا بالإضافة إلى محافظتها على المعايير الدولية للأمن والسلامة، حيث لم يتم تسجيل إصابة تؤدي إلى توقف العمل خلال عام 2022.

وفي هذا السياق، أثني الرئيس التنفيذي للشركة فيصل يوسف مال الله، على الجهود التي بذلها العاملون والطاقم الإداري لشركة الكوت للمشاريع الصناعية التي كان لها الأثر الكبير للإنجازات التي حققتها الشركة، حيث أكد أهمية المحافظة على ما تحققه الشركة من إنجازات وتعزيزه لنحقق الأرباح تلو الأخرى وأن نوفي بوعدنا لمساهمينا.



وأضاف: «بإرث يمتد لأكثر من أربعة عقود في مجال الصناعات الكيماوية تعتبر شركة الكوت للمشاريع الصناعية من الشركات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الأخرى في إنتاج مادة الكلورين ومشتقاتها».



وأكد أن إدارة الشركة وموظفيها يعملون على قدم وساق للمضي والإسراع في استكمال ما تبقى من الخطط الاستراتيجية المخطط لها، والتي سيكون لها الأثر الكبير على زيادة وتحقيق أرباح ممتازة للشركة مع نهاية العام وتلبي طموحات المساهمين.

وتواصل شركة الكوت دورها في دعم الاقتصاد الوطني كما تسهم في رفع نسبة الخدمات والمواد الصناعية في الإنتاج المحلي الإجمالي للكويت وفي تنمية الصادرات الصناعية، حيث يتم تصدير منتجاتها إلى أكثر من 35 دولة في آسيا وأوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية لتصل نسبة المبيعات الخارجية إلى أكثر من 40% من إجمالي المبيعات، وتهتم الشركة بتوظيف نسبة كبيرة من العمالة الوطنية تشجيعا لهم للعمل بهذا القطاع.