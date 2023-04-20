

عقدت شركة آسيا كابيتال اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، حيث أقرت العمومية جميع بنود جدول الاعمال، بما فيها توزيع أرباح بنسبة 5% من خلال استخدام أسهم الخزينة.



أكد رئيس مجلس إدارة شركة آسيا كابيتال الاستثمارية ضاري البدر أن الأولويات الرئيسية للشركة في 2022 كانت تتمثل في الحفاظ على استثماراتها وتعزيز قيمتها، بالإضافة إلى الاستفادة من الفرص المتاحة لزيادة حصتها في استثماراتها الأساسية، وتعزيز إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال عدة مبادرات جديدة، وكذلك استثمار فائض السيولة في أسهم الخزينة لنحقق قيمة إضافية للمساهمين.



وأضاف أن الشركة تمكنت من استغلال الفرصة للاستحواذ على مزيد من الحصص في AGP، وهي أحد استثماراتها الأساسية، لتصل حصتها التراكمية إلى 39.3%، مشيرا إلى أن تنفيذ عملية الاستحواذ التي استكملت في الربع الأول من عام 2022، تمت من خلال حصول الشركة على خصم كبير على كل من (أ) القيمة الحقيقية للأصول، وطلب التمويل الأخير في عام 2021، مضيفا أن AGP تواصل الاستفادة من عقودها السابقة وإيجاد فرص جديدة لتطوير الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.



وفيما يتعلق باستثمار «آسيا كابيتال» في AGP، قال البدر «نحن متفائلون من احتمالات تركيز الاقتصادات الآسيوية على الغاز الطبيعي كبديل نظيف لمصادر الطاقة التقليدية ولدى AGP مجموعة كبيرة من المشاريع المستقبلية حيث تسعى للحصول على المزيد من التمويل ومن المتوقع أن يوفر لها ذلك سيولة إضافية لطرح خطة تطوير البنية التحتية في عام 2023 وما بعده». كما أشار البدر إلى أن الشركة تتمتع بمكانة مرموقة حيث سجل قطاع الضيافة في الهند تعافيا قويا، مؤكدا تسجيل محفظة الشركة المكونة من ستة فنادق تحمل علامة ماريوت التجارية في الهند أفضل أداء في تاريخ الشركة، حيث حققت أعلى المستويات من حيث متوسط الأسعار اليومية، ومعدلات الإشغال والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء في عام 2022.



وأكد البدر تركيز «آسيا كابيتال» جهودها خلال السنوات القليلة الماضية على تعزيز مركزها المالي من خلال تسييل الاستثمارات غير الأساسية، وخفض التكاليف، وتركيز الجهد على تعزيز استثماراتها الأساسية.



في الوقت ذاته، توقع البدر أن تواصل فنادق «دويت انديا» الاستفادة من أدائها في العام 2022 مع استمرار النمو في قطاع الضيافة خلال 2023، كما توقع أن يعكس ذلك ارتفاعا في المعدلات اليومية وزيادة الإيرادات والربحية، لاسيما في ظل توجه الشركة نحو مشروع اندماج محتمل مع مجموعة أكبر في قطاع الضيافة بهدف تنفيذ اكتتاب عام أولي في أسواق الأسهم الهندية.