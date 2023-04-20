أبدت الإدارة الذاتية الكردية التي تسيطر على مناطق واسعة شمال وشمال شرق سورية استعدادها للقاء الحكومة السورية بهدف التوصل إلى حل للأزمة في البلاد، في خطوة تأتي على وقع انفتاح عربي متسارع تجاه دمشق وتغيرات إقليمية. وقالت الإدارة الذاتية في بيان وزعته ليل أمس الأول «نؤكد استعدادنا للقاء الحكومة السورية والحوار معها ومع جميع الأطراف السورية من أجل التشاور والتباحث لتقديم مبادرات وإيجاد حل للأزمة السورية».



وناشدت «الدول العربية والأمم المتحدة وجميع القوى الدولية الفاعلة في الشأن السوري أن يؤدوا دورا إيجابيا وفعالا يسهم في البحث عن حل مشترك مع الحكومة السورية». وأكدت الإدارة الذاتية في بيانها تمسكها بـ «وحدة الأراضي السورية»، مشددة على أهمية «تأسيس نظام إداري سياسي ديموقراطي تعددي لا مركزي يحفظ حقوق الجميع دون استثناء».



وفي موقف لافت، طالبت بتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية «بشكل عادل» بين المناطق السورية، بما فيها حقول النفط والغاز، التي يقع أبرزها في مناطق سيطرتها. وقالت «نؤكد مرة أخرى على ضرورة مشاركة هذه الموارد من خلال الاتفاق مع الحكومة السورية عبر الحوار والتفاوض»، شأنها شأن الموارد «الموجودة في مناطق أخرى». وخاضت الإدارة الذاتية منذ العام 2018 جولات محادثات عدة مع دمشق، من دون إحراز نتائج.