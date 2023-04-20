اجتمع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في جدة امس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» في بيان إنه جرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على مواصلة الجهود المبذولة بما يكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.



مـــن جهتها، قالـــت وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أكد خلال الاجتماع مواقف المملكة الثابتة لدعم القضية الفلسطينية وأن ينال الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله.



وافادت وكالة (وفا) بأن الرئيس عباس أطلع ولي العهد السعودي، على آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وثمن الرئيس الفلسطيني دور المملكة الفاعل والمهم في دعم قضايا الأمة، وفي الطليعة منها دعم قضية الشعب الفلسطيني، وصولا لنيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال والسيادة في الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والتمسك بمبادرة السلام العربية.



ولفتت وكالة الانباء الفلسطينية إلى ان اللقاء بحث علاقات الأخوة الفلسطينية ـ السعودية وسبل تعزيزها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق على المستويات كافة، كما تم بحث الأوضاع في المنطقة، وسبل إنجاح القمة العربية القادمة في الرياض.