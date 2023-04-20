أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بإطلاق أول قمر اصطناعي للتجسس العسكري للبلاد بعد انتهاء بنائه مؤخرا، كما أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية امس.



وقالت الوكالة إن كيم طلب خلال زيارة تفقدية لوكالة الفضاء الكورية الشمالية «إطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري (لكوريا الشمالية)، اكتمل بناؤه في أبريل الجاري، في الموعد المحدد» لعملية الإطلاق.



وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كيم سلط الضوء على الإطلاق والتشغيل المخطط لهما لقمر الاستطلاع باعتباره «أولوية» في مواجهة الظروف الأمنية «المقلقة»، مثل التحركات لتعزيز التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.



لكن الزعيم الكوري الشمالي الذي تفقد مع ابنته «الإدارة الوطنية للتطوير الجوي والفضائي»، لم يذكر تفاصيل أخرى عن موعد الإطلاق. وفي حديث إلى موظفي الإدارة، دعا إلى نشر «عدد من أقمار الاستطلاع في مدارات مختلفة». وقال كيم جونغ أون إن الحصول على تكنولوجيا استطلاع عسكري «مهمة أساسية يجب إنجازها» لمواجهة ما وصفه تهديدات وعدوان سيئول وواشنطن.



من جهتها، حثت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بيونغ يانغ على سحب خطتها على الفور لإطلاق أول قمر اصطناعي للاستطلاع العسكري.



وذكر مسؤول بالوزارة في سيئول أن الحكومة تحث بقوة كوريا الشمالية على الاستجابة لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي وسحب خطتها على الفور والامتثال للالتزامات الدولية، مثل قرارات مجلس الأمن الدولي، وذلك بحسب شبكة «كيه.بي.إس.وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية.



وشدد المسؤول على أن إطلاق كوريا الشمالية ما يسمى بـ«الأقمار الاصطناعية للاستطلاع العسكري ليس فقط انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن المتعددة، لكن أيضا يعد نوعا من الاستفزاز، مما يهدد السلام والأمن في المنطقة».