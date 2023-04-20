تتصاعد الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 5 أيام للسيطرة على مبنى القيادة العامة للجيش، الذي يضم مقار سيادية ذات أهمية استراتيجية لكلا الطرفين، وذلك لعدة أسباب، حيث يضم هذا المقر عدة مبان مهمة، منها مبنى المخابرات ومبان سكنية لإقامة عدد من الديبلوماسيين وموظفي الخدمة المدنية، ومنهم قائد قوات الدرك، بحسب ما أوضح الصحافي ماهر أبو جوخ في مقابلة مع قناة «العربية» الإخبارية الفضائية.



كما يضم المقر بيت الضيافة الذي يقيم فيه عادة القائد العام للقوات المسلحة، وكان يقيم فيه الرئيس السابق عمر البشير.



كذلك يقع مقر القيادة العامة للجيش بالقرب من منطقة المطار التي تربطها مداخل عدة مع مبنى القيادة العام.



ويقع مقر القيادة العامة وسط العاصمة الخرطوم، ويتكون من خمسة أبنية أيضا هي: مبنى القوات البرية، وقيادة القوات البحرية ومبنى القوات الجوية، والاستخبارات العسكرية ووزارة الدفاع.