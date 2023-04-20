

عقد أمس في ستاد جابر الأحمد الدولي الاجتماع التنسيقي للمباراة النهائية لكأس سمو الأمير والمقرر يوم 9 مايو المقبل الساعة 7 مساء. وتطرق المجتمعون الى مناقشة برنامج تنظيم المباراة النهائية، وكذلك الموقف بشأن جهوزية واستعداد مختلف اللجان والجهات العاملة لإخراج المباراة بأفضل صورة.



كما عقد اتحاد كرة القدم أول من أمس اجتماعا تنسيقيا بشأن بدء العمل بتراخيـــص البطولات المحلية، واستعرض مواعيد بدء العمل بتراخيص المسابقات المحلية اعتبارا من 1 مايو 2023، وذلك للتأكيد على أهمية قيام الأندية التي ليس لديها كيان قانوني باستكمال هذا المتطلب الرئيسي لعملية الترخيص ولعمل حساب لمدير تراخيص النادي على نظام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم للتراخيص.



كما تم استعراض معايير التراخيص الرياضية والقانونية ومعايير البنية التحتية ودرجاتها الثلاث (A،B،C)، حيث إن الاتحاد الآسيوي سيراقب عملية الترخيص المحلي لتقييم عمل الاتحاد ومتابعة صحة التراخيص التي يتم منحها للأندية المحلية، وفي حال عدم التزام النادي بأي من هذه المتطلبات أو اكتشاف أنه تم منح الترخيص بشكل غير صحيح إلى ناد غير ملتزم ستتدخل لجنة مراقبة أهلية المشاركة في البطولات بالاتحاد الآسيوي للعبة لسحب الترخيص.