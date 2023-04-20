

بلغ ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب (14) ووصيفه ميلان الإيطالي (7) الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما جدد الأول فوزه على مضيفه تشلسي الإنجليزي 2-0، وتعادل الثاني مع مواطنه ومضيفه نابولي 1-1 الثلاثاء في إياب ربع النهائي.



وفرض المهاجم البرازيلي رودريغو غويش نفسه نجما لمباراة النادي الملكي بتسجيله ثنائية الفوز في الدقيقتين 58 و80، فيما سجل الفرنسي أوليفييه جيرو (43) هدف ميلان، وأدرك النيجيري فيكتور أوسيمين التعادل لنابولي (90+3).



وكان ريال مدريد فاز بالنتيجة ذاتها ذهابا الاربعاء الماضي في العاصمة الإسبانية، فيما فاز ميلان 1-0 في سان سيرو.



وأضاف ريال مدريد تشلسي إلى قائمة ضحاياه الإنجليز هذا الموسم بعد تخلصه من ليفربول في ثمن النهائي بالفوز عليه ذهابا 5-2 خارج الديار و1-0 إيابا.



وكانت المواجهة بين الناديين الملكي واللندني إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي موسم 2020-2021 حين خرج تشلسي منتصرا 1-1 و2-0 في طريقه الى اللقب وربع نهائي الموسم الماضي حين فاز ريال مدريد ذهابا خارج أرضه 3-1 وتأهل الى نصف النهائي رغم خسارته إيابا في ملعبه 2-3 بعد التمديد في طريقه الى اللقب.



ومني تشلسي بخسارته الرابعة تواليا بقيادة مدربه المؤقت فرانك لامبارد خليفة غراهام بوتر المقال من منصبه بسبب النتائج السلبية، فاستمرت نتائجه السلبية في مبارياته السبع الاخيرة في مختلف المسابقات، ويعود انتصاره الاخير الى 11 من مارس الماضي عندما تغلب على مضيفه ليستر سيتي 3-1 في الدوري المحلي.



وفي المباراة الثانية، أكد ميلان عقدته لنابولي وأطاحه من ربع النهائي عندما أرغمه على التعادل 1-1 على ملعب «دييغو أرماندو مارادونا».



وافتتح «الروسونيري» التسجيل عن طريق الفرنسي أوليفييه جيرو (43)، قبل أن يدرك نابولي التعادل عن طريق النيجيري العائد من الإصابة فيكتور أوسيمين (90+3).



وأهدر كل من الفريقين ركلة جزاء عبر جيرو لميلان (22) والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لنابولي (82).



وهي المرة الأولى التي يبلغ فيها ميلان نصف النهائي منذ 16 عاما وتحديدا عندما تغلب على مان يونايتد الإنجليزي في طريقه الى اللقب السابع الاخير في تاريخه موسم 2006-2007.



وكانت هذه المواجهة الثالثة بين الفريقين في غضون ثلاثة أسابيع، وكان ميلان انتصر في المباراتين السابقتين 4-0 ضيفا في الدوري، و1-0 في سان سيرو في ذهاب دوري الأبطال الأسبوع الماضي.