

أكد المدير الفني لنادي ​ريال مدريد​ الإسباني كارلو ​انشيلوتي​ أن فريقه استحق الفوز على ​تشلسي، وقال عقب المباراة: «علينا أن نعاني من أجل الفوز بها، في البداية تسببوا في بعض المشاكل في الجانب الأيسر لكننا تمكنا من التفوق عليهم، في النهاية، قدمنا أداء كاملا للغاية، لقد وصلنا إلى مستوى جيد، وكنا صلبين بشكل خاص في الدفاع، لقد انتهت هذه النتيجة المستحقة ونحن جميعا سعداء للغاية».



وفيما يتعلق بالتكهنات بشأن إمكانية إقالته أنشيلوتي بنهاية الموسم الجاري، قال: «أنا سعيد للغاية في ريال مدريد، وأتمنى أن أبقى لفترة طويلة».



وينتهي تعاقد أنشيلوتي مع النادي المدريدي بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.



من جانبه، ذكر مدرب تشلسي فرانك لامبارد، أن فريقه تحسن على مستوى الأداء، رغم خسارته من ريال مدريد، وقال بعد المباراة: «لعبنا بشكل جيد لمدة 60 دقيقة، صنعنا الفرص لكن علينا استغلالها، لا نريد الإشادة بالأداء كثيرا عندما نخسر على هذا المستوى لكننا تحسنا كثيرا، لقد كان هذا النادي أكثر تقدما في هذه المسابقة ويمكن للاعبين امتلاك هذا الشعور معهم في المستقبل».